Кому что досталось? Раскройте скобки, чтобы было ясно, кому что досталось. Надею??ь на фотке видет текст.
Французский язык
Кому что досталось? Раскройте скобки, чтобы было ясно, кому что досталось. Надею??ь на фотке видет текст.
Ответ(ы):
Гость:
Раскрываем скобки так: au frère de Julieà la copine de Rosineaux copines de ma sœur au petit Nicolasà la championne
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
My school . It's weekend again, So I haven't got at school , Its real pity - My school is so cool . We've got Music and ART , History and PE. All t...
Русский язык
Английский язык