Кому что досталось? Раскройте скобки, чтобы было ясно, кому что досталось. Надею??ь на фотке видет текст.

Французский язык

Кому что досталось? Раскройте скобки, чтобы было ясно, кому что досталось. Надею??ь на фотке видет текст.

Автор: Гость