Кому что досталось? Раскройте скобки, чтобы было ясно, кому что досталось. Надею??ь на фотке видет текст.

Французский язык
Кому что досталось? Раскройте скобки, чтобы было ясно, кому что досталось. Надею??ь на фотке видет текст.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Раскрываем скобки так: au frère de Julieà la copine de Rosineaux copines de ma sœur au petit Nicolasà la championne

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