Краткая запись к задаче у куклы даши 3 платья,а у куклы веры на 3 платья больше.скол??ко платьев у куклы веры? сколько всего платьев?

Математика
Краткая запись к задаче у куклы даши 3 платья,а у куклы веры на 3 платья больше.скол??ко платьев у куклы веры? сколько всего платьев?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3+3=6-платьев у Веры 3+6=9-всего платьев
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