Краткая запись к задаче у куклы даши 3 платья,а у куклы веры на 3 платья больше.скол??ко платьев у куклы веры? сколько всего платьев?

Математика

Краткая запись к задаче у куклы даши 3 платья,а у куклы веры на 3 платья больше.скол??ко платьев у куклы веры? сколько всего платьев?

Автор: Гость