Верно ли равенсто дробей 15/25 и 12/20

Математика
Верно ли равенсто дробей 15/25 и 12/20
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Гость:
Верно если сократить то получиться 3/5 и 3/5
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