В чем проявилась прямота и щедрость Хозяйки Медной горы
Литература
В чем проявилась прямота и щедрость Хозяйки Медной горы
Ответ(ы):
Гость:
В доброте и, в душе вежливость
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