произведение русской портретной живописи в 17 веке назывались
История
произведение русской портретной живописи в 17 веке назывались
Ответ(ы):
Гость:
Парсуна так оно называлось! тоже ЗолотоеРуно?
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