Перетворіть вираз на многочлен: 1) (2а+3) "вторая степень" 2) (5+4b)(4b-5)

Алгебра
Перетворіть вираз на многочлен: 1) (2а+3) "вторая степень" 2) (5+4b)(4b-5)
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Ответ(ы):
Гость:
По формулам сокращенного умножения 4a^2+12a+9 16b^2-25
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