"Как известно, бобры добры. Добротою полны бобры. Хочешь себе добра - надо позвать бобра. Если ты без бобра добр, значит сам ты в душе бобр." А ВЫ В ДУШЕ БОБРЫ?

Окружающий мир
"Как известно, бобры добры. Добротою полны бобры. Хочешь себе добра - надо позвать бобра. Если ты без бобра добр, значит сам ты в душе бобр." А ВЫ В ДУШЕ БОБРЫ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я,конечно да!!!!!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Сформулируйте причины,вызвавшие необходимость создания ссср
Ответить
Математика
Магазин продал за день 20 банок вешёвого компота из 13 таких же банок персикового компота. Компота из вишен было продано на 21 л больше,чем компота...
Ответить
Русский язык
Какие падежи называются косвенными Перечислите их вопросы?
Ответить
Математика
3 4\9 перевест в десятичную дробь
Ответить
Математика
Помогите срочно нужно!! номера 780, 783
Ответить