"Как известно, бобры добры. Добротою полны бобры. Хочешь себе добра - надо позвать бобра. Если ты без бобра добр, значит сам ты в душе бобр." А ВЫ В ДУШЕ БОБРЫ?
Окружающий мир
"Как известно, бобры добры. Добротою полны бобры. Хочешь себе добра - надо позвать бобра. Если ты без бобра добр, значит сам ты в душе бобр." А ВЫ В ДУШЕ БОБРЫ?
Ответ(ы):
Гость:
Я,конечно да!!!!!!!!!!!!!
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