"Как известно, бобры добры. Добротою полны бобры. Хочешь себе добра - надо позвать бобра. Если ты без бобра добр, значит сам ты в душе бобр." А ВЫ В ДУШЕ БОБРЫ?

Окружающий мир

"Как известно, бобры добры. Добротою полны бобры. Хочешь себе добра - надо позвать бобра. Если ты без бобра добр, значит сам ты в душе бобр." А ВЫ В ДУШЕ БОБРЫ?

Автор: Гость