Срочно❗ Очень нужно ❗ Вставьте пропущенные буквы: Оди_адцат_м классом, после д??_надцати месяц_в, на трет_й алле_, с восьм_десят_ пят_ помощниками, к дев_ност_ дев_ти процентам, с дев_ност_ трет_го этажа, в дев_ност_метровой...

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Срочно❗ Очень нужно ❗ Вставьте пропущенные буквы: Оди_адцат_м классом, после д??_надцати месяц_в, на трет_й алле_, с восьм_десят_ пят_ помощниками, к дев_ност_ дев_ти процентам, с дев_ност_ трет_го этажа, в дев_ност_метровой гал_ре_, в двест_ восе_десят трет_ей квартир_, к четыр_ст_ сем_дес_т_ килограммам, на четыр_ст_сем_десятой ступен_, более сем_сот грам_ латун_, к шес_адц_т_ годам, шес_адц_т _летие, с два_ц_т_летием, в об_их случаях, по об_им причинам, за об_ими беглецами.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Одиннадцатым ,двенадцати , месяцев,третей(третьей) аллее,
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