Дачник ехал от дома до дачи со скоростью 50 км/ч от 30 до 50 минут (точно он не засекал). Какое расстояние он мог проехать? 1) 15 км 2) 20 км 3) 30 км 4) 50 км

Математика

Дачник ехал от дома до дачи со скоростью 50 км/ч от 30 до 50 минут (точно он не засекал). Какое расстояние он мог проехать? 1) 15 км 2) 20 км 3) 30 км 4) 50 км

Автор: Гость