Характеристика героев в сказке про козла

Литература
Характеристика героев в сказке про козла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабка иДед: добродушные, доверчивые. Козел: трудолюбивый, умный, находчивый, веселый, добрый, заботливый. Вожак волков: злой, жадный, хитрый, голодный, опытный. Стая волков: злая, жадная, доверчивая, голодная.
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