Характеристика героев в сказке про козла
Литература
Характеристика героев в сказке про козла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабка иДед: добродушные, доверчивые. Козел: трудолюбивый, умный, находчивый, веселый, добрый, заботливый. Вожак волков: злой, жадный, хитрый, голодный, опытный. Стая волков: злая, жадная, доверчивая, голодная.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить задачу только в форме СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЯ: площадь газона прямоуго??ьной формы 375м^2 одна из его сторон на 10 м больше другой. Найди...
Литература