Ребята помогите пожалуйста сформулировать законы сохранения в механике
Физика
Ребята помогите пожалуйста сформулировать законы сохранения в механике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Законы сохранения — фундаментальные физические законы, согласно которым при определённых условиях некоторые измеримые физические величины, характеризующие замкнутую физическую систему, не изменяются с течением времени.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста* ( С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ ). Родительский комитет закупил 20 пазлов для подарков детям в связи с окончанием учебного года, из них ...
Математика
Если каждому ученику 4 класса А дать по 3 воздушных шарика, то останется 18 лишних шариков. Если же каждому ученику 4 класса А дать по 5 воздушных ...
Математика
Мама дала детям конфеты дочери половину всех конфет еще одну свою половину остатка и последние пять конфет Сколько всего конфет мама дала детям?