Ребята помогите пожалуйста сформулировать законы сохранения в механике

Физика
Ребята помогите пожалуйста сформулировать законы сохранения в механике
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Законы сохранения — фундаментальные физические законы, согласно которым при определённых условиях некоторые измеримые физические величины, характеризующие замкнутую физическую систему, не изменяются с течением времени.
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