Николай 1 посылает к воставшим парламентера с ультиматумом но мятежники встретил?? его выстрелами
История
Николай 1 посылает к воставшим парламентера с ультиматумом но мятежники встретил?? его выстрелами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нужен этот человек, то его звали М.А. Милорадович-генерал
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