Стр 95 задание 4 The USA......
Английский язык
Стр 95 задание 4 The USA......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо написать описание? Если да, то вот что я придумал... The USA is beatifull country with a lot of places, whar we need to visit!
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