2109+х=10109 у-954=39000
Математика
2109+х=10109 у-954=39000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2109+х=10109 х=10109-2109 х=8000 ____________ у-954=39000 у=39000+954 у=39954
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