Природные ресурсы Северной Америки?
География
Природные ресурсы Северной Америки?
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Гость:
На территории Северной Америки находятся 3 государства - США, Канада, Мексика. 1) Крупные запасы нефти 2) Лес 3) Полезные ископаемые (уголь, уран, никель, свинец, асбест) 4)Значительные запасы водных ресурсов
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