Биссектриса мп параллелограмма дмкс делит сторону дс на отрезки дп=3 см и пс=8 см найдите периметр параллелограмма дмкс
Геометрия
Биссектриса мп параллелограмма дмкс делит сторону дс на отрезки дп=3 см и пс=8 см найдите периметр параллелограмма дмкс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник МДП - равнобедренный: ДП = МД = 3 см ДС = 3+8 = 11 см P = (11+3)*2 = 28см
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