25 и 26 оооочень нужны, с объяснением пожалуйста
Математика
25 и 26 оооочень нужны, с объяснением пожалуйста
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