Помогите решить задачу только в форме СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЯ: площадь газона прямоуго??ьной формы 375м^2 одна из его сторон на 10 м больше другой. Найдите размеры газона!

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Пусть одна сторона х м, а другая у м. Т.к. одна из его сторон на 10 м больше другой, сост 1 ур-е: х-у=10 Т.к. площадь газона прямоугольной формы 375м², сост. второе ур-е: ху=375 Получили систему ур-й: х-у=10 ху=375 Решать методом подстановки. Из первого ур. х=у+10 Подставим во второе: у(у+10)=375 у²+10у-375=0 Д=100-4·(-375)= 100+1500=1600 √Д=40 у1=(-10+40):2=15 у2=-25<0 не подходит х1=15+10=25 (25;15) 25м и 15 м