Придамайте рассказ на тему ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ пожалуйста быстрее скоро урок начнётся
Литература
Придамайте рассказ на тему ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ пожалуйста быстрее скоро урок начнётся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я бы хотела рассказать почему же все таки "Тайное всегда становится явным" На мой взгляд, это выражение обозначает то, что ничего не скроешь и не утаишь навсегда. Да, можно что-то скрыть, что то не договорить, но лишь на некоторое время! Потому что потом, все равно те от кого ты утаивал что то, узнают об этом, и могут разозлиться, обидиться или даже наругать. Из моего рассказа можно сделать вывод: не стоит ничего утаивать, скрывать или уж тем более врать! Ведь всегда все тайное становится явным!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Биссектриса мп параллелограмма дмкс делит сторону дс на отрезки дп=3 см и пс=8 см найдите периметр параллелограмма дмкс
История
Информатика
Даны три целых числа A, B, C. Значение чисел вводятся с клавиатуры. Определить максимальное значение средних данных чисел. Результат вывести на экран.
Английский язык