Придамайте рассказ на тему ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ пожалуйста быстрее скоро урок начнётся

Гость: Гость:

Сегодня я бы хотела рассказать почему же все таки "Тайное всегда становится явным" На мой взгляд, это выражение обозначает то, что ничего не скроешь и не утаишь навсегда. Да, можно что-то скрыть, что то не договорить, но лишь на некоторое время! Потому что потом, все равно те от кого ты утаивал что то, узнают об этом, и могут разозлиться, обидиться или даже наругать. Из моего рассказа можно сделать вывод: не стоит ничего утаивать, скрывать или уж тем более врать! Ведь всегда все тайное становится явным!!