Дае мастерские работая одновременно сшили 300 одинаковых форм для школы за 6 дней, 1-ая мастерская самостоятельно может выполнить этот заказ за 15 дней. За сколько дней может выполнить этот же заказ 2-ая мастерская?

Гость: Гость:

300 : 6 = 50 костюмов в день шили мастерские за 1 день работая вместе300 : 15 = 20 костюмов в день шила 1 мастерские за 1 день50 - 20 = 30 костюомв в день шила 2 мастерская в день300 : 30 = 10 дней понадобится 2 мастерской чтобы выполнить задание.