Имя существительное это часть речи которая имеет значение...; имя прилагательное это часть речи которая изменяет значение...; глагол это часть речи которая имеет значение...( дополнить)
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Имя существительное это часть речи которая имеет значение...; имя прилагательное это часть речи которая изменяет значение...; глагол это часть речи которая имеет значение...( дополнить)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предмета, признака предмета, предмет действия
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