Имя существительное это часть речи которая имеет значение...; имя прилагательное это часть речи которая изменяет значение...; глагол это часть речи которая имеет значение...( дополнить)

Русский язык

Имя существительное это часть речи которая имеет значение...; имя прилагательное это часть речи которая изменяет значение...; глагол это часть речи которая имеет значение...( дополнить)

Автор: Гость