В ромбе авсд угол а=130 градусов,найдите остальные углы ромба
Геометрия
В ромбе авсд угол а=130 градусов,найдите остальные углы ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соседние углы ромба в сумме составляют 180 градусов. 180-130=50 градусов - острый угол ромба. А противоположные углы равны. Ответ : два гла по 130 и два - по 50 градусов.
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