Помогите решить номер 325 плииис

Гость: Гость:

А) cm=15 cd-? mn-cm=6 отсюда mn=6+cm=6+15=21 nd-cm=4 отсюда nd=4+cm=4+15=19 cd=cm+nd+mn=19+21+15=55 b)nd-? cd=34 cm=13 cm-mn=5 отсюда mn=cm-5=13-5=8 тогда nd=cd-mn-cm=34-13-8=13 с) mn-? cd=33 cn=20 md=21 nd=cd-cn=33-20=13 cm=cd-md=33-21=12 mn=cd-cm-nd=33-12-13=8