Какая пропорция составлена по условию задачи:"Пассажирский поезд,который двигался со скоростью 65 км/ч, затратил на путь между станциями 4 ч. За сколько часов пройдёт этот же путь товарный поезд,если его скорость 40 км/ч?": 1)...

Математика

Какая пропорция составлена по условию задачи:"Пассажирский поезд,который двигался со скоростью 65 км/ч, затратил на путь между станциями 4 ч. За сколько часов пройдёт этот же путь товарный поезд,если его скорость 40 км/ч?": 1)65/40=4/x 2)40/65=x/4 3)40/65=4/x 4)4/65=x/40

Автор: Гость