Построить график функции y= 2/x+4 - 2/x+4
Алгебра
Построить график функции y= 2/x+4 - 2/x+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График будет выглядеть наискосок под 45 градусов из 1 полуплоскости в третью
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