Как иван царевич нарушил запрет Серого волка
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Как иван царевич нарушил запрет Серого волка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он взял уздечку и золотую клетку , хотя волк ему запретил. Потому, что некуда было жар-птицу посадить, да и клетка была красивая,понравилась она очень !
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