Подчеркни имена существительные,которые могут быть и мужского,и женского рода.Гр??сть,лежебока,молоко,грязнуля,порядок,плакса,здоровье,жалость,спортсмен,отдых.
Русский язык
Подчеркни имена существительные,которые могут быть и мужского,и женского рода.Гр??сть,лежебока,молоко,грязнуля,порядок,плакса,здоровье,жалость,спортсмен,отдых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лежебока и плакса, это точно нельзя сказать какого рода так что вот
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