После того как 39 книг из 91 раздали ученикам, осталось 4 упаковки книг. сколько книг в каждой упаковке

Математика
После того как 39 книг из 91 раздали ученикам, осталось 4 упаковки книг. сколько книг в каждой упаковке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).91-39=52(кг)-отдали 2).52:4=13(кг) Ответ:13 книг в каждой упаковке
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