После того как 39 книг из 91 раздали ученикам, осталось 4 упаковки книг. сколько книг в каждой упаковке

Математика

После того как 39 книг из 91 раздали ученикам, осталось 4 упаковки книг. сколько книг в каждой упаковке

Автор: Гость