Остап и Андрей из произведения Тарас Бульба надо написать характеристику о их характера ,в произведение нужно найти такие предложения которые показывают их характер. помогите пожалуйста Зарание спасибо
Литература
Остап и Андрей из произведения Тарас Бульба надо написать характеристику о их характера ,в произведение нужно найти такие предложения которые показывают их характер. помогите пожалуйста Зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остап-сын Тараса Бульбы, брат Андрия , один из главных героев произведения "Тарас Бульба". В этом произведении несколько сюжетный линий, одна из них-отношения между родителями и детьми- строится на антитезе двух братьев. Остап-серьезный,рассудительный юноша, любимец Тараса Б. Его брат, Андрий , больше склонен к ветренности , мечтательности , поэтому не пользуется большим уважением отца . С самого начала Остап положительно проявляет себя как воин,борец, а Андрий-это просто хороший,интересный человек ,но в нем будто не течет казацкая кровь,кровь истиннго воина.Вот и в кульминации произведения Андрий,отдавшись мечтам ,любви, переходит на сторону противника, к девушке,которую он любит. За это отец убивает негодного сына. Остапа же Тарас уважает, любит и хвалит за его подвиги и достижения.Остап и Андрий - два типа людей,совершенно непохожих друг на друга , два типа, на которые делится наше общество. У одного в голове мечты,любовь ,у другого-единственная мечта:стать достойным воином и гордостью отца.
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