Дайте ему только нож да пустите его на большую дорогу за копейку зарежет
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Дайте ему только нож да пустите его на большую дорогу за копейку зарежет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дайте ему только нож ,да пустите его на большую дорогу, за копейку зарежет любого
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