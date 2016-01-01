Дайте характеристику рельефа своей области (Чебоксарский край )

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Чебокса́ры (чуваш. Шупашка́р) —город в России, столица Чувашской Республики, её административный, научный, промышленный и культурный центр. Население — 480 741[3] чел. (2016), населениегородского округа Чебоксар — 491 306[3] чел. (2016). День городаотмечается в третье воскресенье августа. Расположен в верхнембьефе Чебоксарской ГЭС, на правом высоком берегу Чебоксарского водохранилища.Город Чебоксары имеет город-спутник Новочебоксарск, вместе с которым формируетполицентрическую агломерацию с численностью населения более 680 тыс. чел[4]. 2 марта 2008 года был проведён референдум пообъединению городов Чебоксары и Новочебоксарск в один городской округ, но большинство новочебоксарцев проголосовало против объединения, в результате вопрос был отложен[5].