Дайте определение-Деревянная мозаика- на 1 страницу на листе А4
Технология
Дайте определение-Деревянная мозаика- на 1 страницу на листе А4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревянная мозаика-это соединение мелких кусочков дерева, камня, стекла и т.д. в единую цветную картину или орнамент.
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