Дайте определение тождества. Приведите пример. Что называют дискриминантом квадратного уравнения? Сколько корней может иметь квадратное уравнение?

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То́ждество (в математике) — равенство, выполняющееся на всем множестве значений входящих в него переменных. Выражение под знаком корня называется дискриминантом. Обычно дискриминант обозначается буквой D. Формула дискриминанта:D = b2 - 4ac. Квадратное уравнение может иметь от 0 до 2 корней в зависимости от дискриминанты! не имеет корней - D<0 Один корень - D=0Два корня - D>0