Дайте определение тождества. Приведите пример. Что называют дискриминантом квадратного уравнения? Сколько корней может иметь квадратное уравнение?

Алгебра
Дайте определение тождества. Приведите пример. Что называют дискриминантом квадратного уравнения? Сколько корней может иметь квадратное уравнение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То́ждество (в математике) — равенство, выполняющееся на всем множестве значений входящих в него переменных.                   Выражение под знаком корня называется дискриминантом. Обычно дискриминант обозначается буквой D. Формула дискриминанта:D = b2 - 4ac.        Квадратное уравнение может иметь от 0 до 2 корней в зависимости от дискриминанты! не имеет корней - D<0 Один корень - D=0Два корня - D>0

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