Дайте определение!!!

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1) Опера - музыкально-драматическое произведение, предназначенное для исполнения в театре, а также театральное представление, в к-ром действующие лица поют в сопровождении оркестра. 2) Увертюра - инструментальное вступление к театральному спектаклю, чаще музыкальному, но иногда и к драматическому, а также к вокально-инструментальным произведениям — кантатам и ораториям или к инструментальным пьесам сюитного типа. 3) Либретто - литературная основа большого вокального (и не только) сочинения, светского или духовного характера, например, оперы, балета, оперетты, оратории, кантаты, мюзикла