Дайте определения терминов: Радиальная симметрия-___________;Двусторонняя симметрия-_____; Окончательный хозяин-______;Трехслойные животные-______;Гермафродиты-______.
Биология
Дайте определения терминов: Радиальная симметрия-___________;Двусторонняя симметрия-_____; Окончательный хозяин-______;Трехслойные животные-______;Гермафродиты-______.
Ответ(ы):
Гость:
Радиальная симметрия-В биологии о радиальной симметрии говорят, когда через трёхмерное существо проходят одна или более осей симметрии. При этом радиальносимметричные животные могут и не иметь плоскостей симметрии. Так, у сифонофоры Velella имеется ось симметрии второго порядка и нет плоскостей симметрии[1]. Двусторонняя симметрия-Двусторонняя симметрия, животных и растений, такое строение организма, при котором часто его расположены симметрично по отношению к одной (срединной) плоскости, разделяющей его на две равные части. Все высшие животные двусторонне-симметричны; т. назыв. неправильные цветы в большинстве случаев Д. симметричны. Гермафродит-организм, обладающий признаками мужского и женского пола, в том числе и имеющий как мужские, так и женские половые органы. P.S. Написала всьо что смогла)))
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