Даю 20 баллов !!!! помогите срочно
Английский язык
Даю 20 баллов !!!! помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 .... must..... 2 Why can ..... 3 Must.....you must 4 Can.... 5 You should not..... 6 Can.... 7..... may. 8 Can 9 ...need...... 10.... can.... can. 11 ...need. 12. Can.... 13..... need.... 14..... must.... 15.....can.... 16....need/should..... 17.....can......can...... 18....can.....must..... 19......ought to.....
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