Даю 32 балла.Нужен ли бульбулятор маленьким улиткам, если в большем аквариуме у меня золотые рыбы которые их съедят а, я хочю их переместить их в кастрюлю .Что вы мне по советуете ? и чем их кормить?

Биология

Даю 32 балла.Нужен ли бульбулятор маленьким улиткам, если в большем аквариуме у меня золотые рыбы которые их съедят а, я хочю их переместить их в кастрюлю .Что вы мне по советуете ? и чем их кормить?

Автор: Гость