Даю 32 балла.Нужен ли бульбулятор маленьким улиткам, если в большем аквариуме у меня золотые рыбы которые их съедят а, я хочю их переместить их в кастрюлю .Что вы мне по советуете ? и чем их кормить?

Биология
Даю 32 балла.Нужен ли бульбулятор маленьким улиткам, если в большем аквариуме у меня золотые рыбы которые их съедят а, я хочю их переместить их в кастрюлю .Что вы мне по советуете ? и чем их кормить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще улитки способствуют поддержанию биологического равновесия. Так что я бы вообще оставила рыбок с улитками, пусть они их кушают)
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