Даю много балов.Составьте рассказ со словами :прохладно, пасмурно, светло, душно, весело ,тоскливо, трудно, непонятно, совестно, тревожно.
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Даю много балов.Составьте рассказ со словами :прохладно, пасмурно, светло, душно, весело ,тоскливо, трудно, непонятно, совестно, тревожно.
Ответ(ы):
Гость:
Зимой, пейзаж,открывающийся за окном моей комнаты тосклив.много серых домов, безлиственных деревьев,а небо хмурое.в зимние дни особенно тоскливо вечером,когда так хочется,чтобы ещё было светло и радостно.на душе становиться беспокойно и непонятно.хочется ничего нп делать,а просто лежать на диване и смотреть все программы подряд.очень трудно сосредоточится на сложных заданиях.но природа по-своему красива.много снега,когда не так холодно, можно увидеть детей,весело играющих друг с другом.
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