Прочитай. Выбери нужное слово. Обведи соответствующую букву!!! Напишите пожалуйст?? предложения полные!!!
Английский язык
Прочитай. Выбери нужное слово. Обведи соответствующую букву!!! Напишите пожалуйст?? предложения полные!!!
Ответ(ы):
Гость:
1)does 2) 3)clean 4) make 5)have
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