Дам 15 балов тому кто первый ответит. что такое дрейфующие полярный станции?Какова их роль в изучении арктики?

География

Дам 15 балов тому кто первый ответит. что такое дрейфующие полярный станции?Какова их роль в изучении арктики?

Автор: Гость