Дам 15 балов тому кто первый ответит. что такое дрейфующие полярный станции?Какова их роль в изучении арктики?
География
Дам 15 балов тому кто первый ответит. что такое дрейфующие полярный станции?Какова их роль в изучении арктики?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дрейфующая станция — научно-исследовательская станция, создаваемая на дрейфующих льдах в глубоководной части Северного ледовитого океана.
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