Дам 49 баллов Ребят срочно помогите пж очень надо до завтра сделать 1) (15:5/18:3 3/8)*(1/16+11/36+5/ 48+5/18) _________________________ (11 5/11-8 21/22):1 2/3. Эта черточка длинная дробная черта, и это все одно выражени...
Математика
Дам 49 баллов Ребят срочно помогите пж очень надо до завтра сделать 1) (15:5/18:3 3/8)*(1/16+11/36+5/ 48+5/18) _________________________ (11 5/11-8 21/22):1 2/3. Эта черточка длинная дробная черта, и это все одно выражение. Пожалуйста по действиям.
Ответ(ы):
Гость:
1)15:5/18=15/1*18/5=54 2)54/1:3 3/8=54/1*8/27=16 3)1/16+11/36+5/48+5/18=9/144+44/144+15/144+40/144=108/144=3/4 4)16/1*3/4=12 5)11 5/11-8 21/22=126/11-197/22=252/22-197/22=55/22=5/2=2 1/2 6)2 1/2:1 2/3=5/2:5/3=5/2*3/5=3/2 7)12:3/2=12/1*2/3=4*2=8-это ответ
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