Дам 49 баллов Ребят срочно помогите пж очень надо до завтра сделать 1) (15:5/18:3 3/8)*(1/16+11/36+5/ 48+5/18) _________________________ (11 5/11-8 21/22):1 2/3. Эта черточка длинная дробная черта, и это все одно выражени...

Математика

Дам 49 баллов Ребят срочно помогите пж очень надо до завтра сделать 1) (15:5/18:3 3/8)*(1/16+11/36+5/ 48+5/18) _________________________ (11 5/11-8 21/22):1 2/3. Эта черточка длинная дробная черта, и это все одно выражение. Пожалуйста по действиям.

Автор: Гость