Cos 180 градусов равно

Математика
Cos 180 градусов равно
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Ответ(ы):
Гость:
Cos 180= -1 ............
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