ДАМ МНОГО БАЛЛОВ придумайте любую сказку 1 лист

Русский язык
ДАМ МНОГО БАЛЛОВ придумайте любую сказку 1 лист
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КАК ПОЯВИЛИСЬ БОЖЬИ КОРОВКИ Жила была букашка. Как то в солнечную погоду она захотела стать пятнистой но знала что без волшебства не получиться так как она уже рисовала себе пятнышки но они сиылись дождем. тогда она заплакала. вдруг Бог спустился с небес и спросил что случилось. букашка объяснила ему свою проблему. тогда Бог подарил ей пятнашки. она была очень рада. и в дождливую погоду у неё не смывались пятнышки. она поблагодарила Бога и подарила ему самодельный подарок. Бог поблагодарил ее за подарок и вернулся на небеса. Вот и сказке конец а кто слушал молодец!
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