Дан куб ABCDA1B1C1D1. Точка k, m, t - середины ребер сс1, вс1, сd1 соответственно. Найдите ас1, если периметр сечения куба плоскостью кmt равен 12 корней из двух см. Изобразите пожалуйста чертеж и напишите дано. Заранее благод...

Геометрия

Дан куб ABCDA1B1C1D1. Точка k, m, t - середины ребер сс1, вс1, сd1 соответственно. Найдите ас1, если периметр сечения куба плоскостью кmt равен 12 корней из двух см. Изобразите пожалуйста чертеж и напишите дано. Заранее благодарю.

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