Дан квадрат ABCD, сторона которого равна единице. Вычислите: 1)(вектор)АВ*(вектор)CD; 2)(??ектор)АВ*(вектор)АС; 3) (вектор)АС*(вектор)ВD; 4) ((вектор)AB+(вектор)AD)*((вектор)CD-(вектор)CB)
Геометрия
Дан квадрат ABCD, сторона которого равна единице. Вычислите: 1)(вектор)АВ*(вектор)CD; 2)(??ектор)АВ*(вектор)АС; 3) (вектор)АС*(вектор)ВD; 4) ((вектор)AB+(вектор)AD)*((вектор)CD-(вектор)CB)
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Гость:
Решение в скне.........................
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