Дан открытый луч с началом в точке (-9).Запишите обозначения, аналитическую и геоме??рическую модели данного числового промежутка.Сколько целых отрицательных чисел принадлежит этому промежутку?

Алгебра

Дан открытый луч с началом в точке (-9).Запишите обозначения, аналитическую и геоме??рическую модели данного числового промежутка.Сколько целых отрицательных чисел принадлежит этому промежутку?

Автор: Гость