Дан треугольник АВС.через вершину А проведите прямую , параллельную стороне ВС , ч??рез вершину В прямую параллельную стороне АС , через вершину С прямую параллельную стороне АВ . сколько попарно параллельных отрезков получилос...

Математика

Дан треугольник АВС.через вершину А проведите прямую , параллельную стороне ВС , ч??рез вершину В прямую параллельную стороне АС , через вершину С прямую параллельную стороне АВ . сколько попарно параллельных отрезков получилось ? плиз решите

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