Дана арифметическая прогрессия :11,7,3... Какое число стоит в этой последовательност?? на 7 месте
Алгебра
Дана арифметическая прогрессия :11,7,3... Какое число стоит в этой последовательност?? на 7 месте
Ответ(ы):
Гость:
А1=11 А2=7 n=7 d=A2-A2=7-11=-3 An=A1+(n-1)*d A7=11+(7-1)*(-3)=-7
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