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Решите уравнение по действиям: ( 4 * b - 16) : 2 = 10
Математика
Решите уравнение по действиям: ( 4 * b - 16) : 2 = 10
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Ответ(ы):
Гость:
4*b-16=10*2 4*b=20-16 4*b=4 b=4*4=16
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