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Решите уравнение 5(4-x)+15x=-10
Алгебра
Решите уравнение 5(4-x)+15x=-10
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20-5х+15х=-10 10х=-10-20 10х=-30 х=-30:10 х=-3 Вроде так. Удачи.
Спасибо
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