Решите уравнение 5(4-x)+15x=-10

Алгебра
Решите уравнение 5(4-x)+15x=-10
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20-5х+15х=-10 10х=-10-20 10х=-30 х=-30:10 х=-3 Вроде так. Удачи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Рассчитать эквивалентные массы веществ HNO3, Mg (OH)2, Na2SiO3
Ответить
География
Почва русской равнины
Ответить
Алгебра
Помогите сделать,пожалуйста,а то я сам совсем не успеваю.
Ответить
Русский язык
Мое любимое занятие изложение
Ответить
Математика
Задачи засолили 15 кг огурцов в банках по 3 кг в каждой и помидоры в банках по 2 килограмма в каждой число банок с огурцами и помидорами одинаковос...
Ответить